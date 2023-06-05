Минниханов: За 2023 год промышленность Татарстана сработала с ростом 2%

Несмотря на непростые условия, связанные с антироссийскими санкциями, промышленность Татарстана продолжает развиваться. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на общем отчетно-выборном собрании ассоциации, которое прошло на территории Казанского вертолетного завода.

Руководитель республики сообщил, что за 5 месяцев промышленность сработала с ростом 2%, и связал позитивные результаты с работой руководства и трудовых коллективов предприятий.

«Вам удалось в короткие сроки наладить новые логистические маршруты, сформировать новые направления кооперации и продолжить реализацию инвестпроектов. Отрадно, что, помимо промышленных флагманов, новые проекты продолжают запускать малые и средние компании», — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

Согласно уставу ассоциации, на собрании избраны руководящие органы на предстоящие 3 года. Президентом переизбрали Александра Лаврентьева, а гениректором — Алексея Пахомова. В завершение Раис республики вручил представителям ассоциации ряд государственных наград Татарстана.