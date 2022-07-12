Минниханов: Юные геологи — будущее для нефтяного потенциала нашей страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия VIII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в детском лагере «Солнечный» в Альметьевском районе. На нее съехались 36 команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Крыма, а также Пермского края, городов и районов Татарстана.

«Сегодня для нас большая честь открывать VIII олимпиаду юных геологов. Татарстан имеет нефтяную промышленность. Ее основа — это ресурсы, недры. Нельзя стать геологом за день и даже за пять лет. Этим нужно заниматься со школьной скамьи. Ваша работа — это огромное будущее для потенциала нефтяной отрасли нашей страны. Россия — ведущая нефтедобывающая страна в мире», — обратился к присутствующим Минниханов.

Он подчеркнул, что с каждым годом условия работы в нефтяной отрасли меняются: ресурсы истощаются, нужны новые технологии для того, чтобы осваивать более сложные месторождения.

Республиканская геологическая олимпиада среди школьников проводится по поручению руководителя РТ с 2014 года. Зимой организуются школьный, муниципальный, республиканский (теоретический и лабораторный) туры, которые включают в себя как теоретические вопросы, так и решение практических задач в условиях лаборатории.

Для проведения полевых испытаний организуется летняя полевая олимпиада, на которой кроме теоретических заданий участников ожидает практика на местности: соревнования по минералогии, палеонтологии, по шлиховому опробованию, по гидрологии, радиометрии, «Геологический маршрут», конкурс «Основы нефтегазового дела» и другие.

Так, в лагерь приехала команда из Казахстана, которая совсем недавно вернулась из экспедиции в Хвалынском море. Это нефтегазоконденсатное месторождение в северной части акватории Каспийского моря, рассказала участница команды Ольга Кривобокова.

«В Казахстане много центров туризма, мы занимаемся геологией регулярно, наша команда регулярно ездит на олимпиаду в Альметьевск, но я здесь впервые. За время последней экспедиции мы нашли много различных минералов. Их находки помогают развитию медицины, строительства и других», — сообщила юный геолог.

Для гостей было подготовлено красочное шоу с национальными танцами стран, откуда приехали команды, а также церемония поднятия флага, который водрузили победители прошлого года, представляющие Татарстан.