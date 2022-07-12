Минниханов: «Я вижу такую цель: в Альметьевске должна быть лучшая нефтяная школа»

Татарстану необходима сильная инженерная школа в области добычи и переработки углеводородных ресурсов. Это особенно важно в условиях западных санкций и истощения запасов нефти. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на Нефтяном саммите РТ.

«Я перед собой вижу такую цель: в Альметьевске должна быть лучшая нефтяная школа. Она уже формируется благодаря индустриальному партнеру — компании „Татнефть”. Без этого дальнейших перспектив нет. Запасы нефти в Татарстане оцениваются в 10 млрд тонн, но эти запасы уже другие. Обводненность достигает 90%, дебит — 3–4 тонны. Нужны современные технологии, и мы способны на это. Опыт добычи сверхвязкой нефти это доказал. Мы добываем 3,6 млн тонн сверхвязкой нефти благодаря российским технологиям, у „Татнефти” накоплено 250 патентов на научные изобретения. Все оборудование — российского производства, это большое достижение», — отметил Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в России накануне прошел конкурс на создание передовых инженерных школ.

«Мы заявились по трем школам, Альметьевский нефтяной институт прошел с партнером из Санкт-Петербурга. Мы видим, что наша республика — это промышленно развитый регион и что без серьезных подготовленных специалистов держать такой темп невозможно. В структуре нашей экономики нефтяная промышленность была и остается лидером. Нефть у нас — основа переработки, мы ведем серьезную работу по расширению и углублению нефтепереработки, развитию нефтехимических процессов, производству готовых изделий. Поэтому нам нужны очень серьезные инженерные школы», — пояснил руководитель республики.

В Альметьевске в лагере «Юность» проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.