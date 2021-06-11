Минниханов: «Я не против оружия и охоты, но в таком виде, как сегодня, это неправильно»

«Я бы не хотел, чтобы наша инициатива отразила только возрастной ценз и кто будет выдавать медицинские справки. По большому счету, эти попытки никакого порядка в обороте оружия не наведут. Исходя из того, что происходило: молодой человек в возрасте 19 лет вполне законно получил полуавтоматическое оружие, купил боеприпасы. Почему мы не говорим об обороте боеприпасов? Зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам. На первых порах охотник должен иметь гладкоствольное оружие с какими-то условиями. Он ведь не может на крупного зверя охотиться. Зачем ему продавать мощные боеприпасы? Эти вещи, Ильдар Ирекович, необходимо донести. Оружейное лобби очень серьезное», — сказал Минниханов, обращаясь к депутату Госдумы РФ Ильдару Гильмутдинову. Ему депутаты Татарстана поручили донести инициативу республики до членов нижней палаты парламента России.

Президент Татарстана напомнил, что на руках у жителей республики находится около 72 тыс. единиц огнестрельного оружия, при этом нарезными карабинами владеют единицы.

«В нашей зоне нарезным оружием могут пользоваться только профессиональные охотники. А зачем оно остальным? Охотник должен любить природу. Зверю ведь тоже нужно дать шанс. Что такое получится, если убить зверя за 300-500 метров?» — задал руководитель республики риторический вопрос.

По словам Рустама Минниханова, покупатель огнестрельного оружия с целями охоты обязательно должен пройти подготовку на базе одного из охотничьих обществ и получить рекомендации от других владельцев оружия.

«Наверное, поглубже нужно эту тему отстаивать. Была хорошая советская традиция, что кандидат на получение оружия был прикреплен за охотничьей организацией. Он должен был работать в интересах природы, охотничьего общества и за него должны поручиться люди. И это поручительство обязательно нужно, чтобы его выдавали и несли ответственность. Мы все время смотрим в сторону правоохранительной системы. А что они могут сделать, если у населения столько оружия? Мы за каждым владельцем не можем поставить полицейского, да и какая в этом необходимость? Оружием должны владеть только психически устойчивые люди, отслужившие в вооруженных силах. В армии тоже автомат никто сразу не дает солдат должен пройти серьезное обучение. А тут человек прошел трехкопеечные курсы и все», — отметил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что гладкоствольные оружья, заряженные пулевыми патронами представляют очень серьезную угрозу. Убойная сила у них больше чем у нарезного оружия на определенных дистанциях.

«Ильдар, вам придется искать сторонников, поскольку нашу позицию все поддерживать не будут. Я не против оружия, оно должно быть оно всегда было. Я не против охоты, но она должна быть цивилизованной. В том порядке, как это существует сегодня, - это неправильно. И мы видим, что проблемы есть не только у нас в Татарстане, это ведь не первый случай. Я очень надеюсь, что перед выступлением в Госдуме РФ, вы проведете хорошую согласительную работу», — сказал руководитель республики, обращаясь к Гильмутдинову.

Депутаты Госсовета РТ сегодня приняли обращение в Госдуму РФ с предложением скорректировать федеральное законодательство об оружии.

Законопроектом «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об оружии» повышается с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой.

При этом устанавливается правовая оговорка, что эти требования не распространяются на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.

В законопроекте также учтены особенности владения оружием для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых охотничий промысел – это образ жизни и основной источник дохода. Заксобраниям регионов предоставлено право снижать возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Татарстанские парламентарии также считают необходимым дать право владения гладкоствольным длинноствольным оружием (в целях самообороны) лишь гражданам, которые владели ранее в течение пяти лет оружием ограниченного поражения (револьвером, пистолетом и т.п.). Длинноствольное полуавтоматическое оружие (в целях охоты или спортивной стрельбы) депутаты планируют оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.

Представляя законопроект, депутат Игорь Бикеев отметил, что трагические события, произошедшие 11 мая 2021 года в городе Казани, а ранее в 2018 году в Керчи, показали, какую общественную опасность может представлять оружие в ненадлежащих руках. «И в том, и в другом случае оба стрелка не достигли возраста 21 года, — сказал он. — К сожалению, данные деяния вызвали большой общественный резонанс, тиражируют модели агрессивного поведения в обществе, в первую очередь в подростковой среде. В заключение отмечу: данный законопроект – одна из мер противодействия незаконному применению оружия наряду с организационными, просветительскими и иными, поскольку главный «спусковой крючок» у человека — в голове».

Депутаты Госсовета РТ также предложили внести изменения в КОАП РФ, ужесточив ответственность за нарушение правил хранения оружия и ношения в пьяном виде. В частности, предлагается увеличить размер штрафов и ввести возможность конфискации.

Как отметил заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров, в настоящее время нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия, а также незаконное приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение оружия влечет ответственность, установленную частями 4–6 статьи 20.8 КоАП РФ. При этом размеры административных штрафов варьируются от пятисот до пяти тысяч рублей.

Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается установить размеры соответствующих административных штрафов до 5 тысяч рублей.

Если оружие обнаружено у гражданина в состоянии алкогольного опьянения или если он отказался проходить медосвидетельствование на употребление алкоголя, оружие будет конфисковано.

«Таким образом, граждане, виновные в совершении указанных действий, свидетельствующих об отсутствии у них ответственного отношения к оружию и явном пренебрежении к соблюдению установленного порядка, а значит потенциально способные создать угрозу жизни, здоровью и законным интересам других лиц, будут исключены из числа владельцев оружия как источника повышенной опасности», — подчеркнул Александр Чубаров.

Сегодня же депутаты Госсовета РТ направили обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением взять меры по ужесточению нормативного правового регулирования в сфере оборота гражданского оружия под особый контроль. По мнению парламентариев, наряду с изменениями на законодательном уровне корректировки требуют и подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок допуска граждан к получению оружия. Речь, в частности, идет о процедуре медицинского освидетельствования, порядке получения охотничьего билета и обучении правилам безопасного обращения с оружием.