Минниханов: «Я гарантирую, что Татарстан будет надежным и опорным регионом для РАН»

Татарстан подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук. Новый глава РАН Геннадий Красников пообещал, что институты будут теперь ориентироваться на практическую пользу в экономике, и заявил, что в республике много и заказчиков, и интересных проектов на стыке с большой наукой.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Татарстаном подписали президент РАН Геннадий Красников и руководитель республики Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

Наука будет ориентироваться на решение практических проблем

Главным итогом очередного заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое прошло сегодня в Доме Правительства РТ, стало соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук (РАН) и Татарстаном. Документ подписали президент РАН Геннадий Красников и руководитель республики Рустам Минниханов. Академик, лишь в сентябре избранный главой ведущей в стране организации, отвечающей за фундаментальные научные исследования, утром провел официальную встречу с Президентом Татарстана. А на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» занял место по правую руку от него в президиуме (по левую руку традиционно сидит Премьер-министр Алексей Песошин).

Красников отметил, что перед Россией встали серьезные вызовы, которые «стандартными рыночными методами решить не получится». «Времена такие, что нужна синергия между учеными, РАН, промышленностью, чтобы весь потенциал, что накоплен в науке, мы могли как можно быстрее внедрять в нашу экономику», – заявил глава РАН, давно имеющий реноме ученого, не потерявшего связь с практикой.

Он также напомнил, что раньше ученые в большей степени ориентировалась на написание статей для международных научных изданий вроде Web of Science или Scopus, но при этом были «несколько далеки того, чтобы результаты этих исследований внедрялись в промышленность». Теперь KPI будет другой: «Сегодня необходимо создавать консорциумы и структуры, чтобы исследователи оказались заточены на то, чтобы быстро и эффективно решать проблемы, стоящие перед производством. И наши институты, еще на этапе формирования госзадания, мы будем ориентировать на решение реальных и практических проблем».

Красников отметил, что перед Россией встали серьезные вызовы, которые «стандартными рыночными методами решить не получится» Фото: president.tatarstan.ru

Свой первый большой визит в качестве президента РАН Геннадий Красников, как он сам отметил, совершил в Татарстан не случайно. Во-первых, выпускником Казанского университета был его учитель – академик Камиль Валиев (этим именем, кстати, названа улица, на которой расположен возглавляемый Красниковым НИИ молекулярной электроники в подмосковном Зеленограде). Во-вторых, Татарстан является одним из немногих регионов России, четко ориентированных на внедрение фундаментальных научных исследований в практику. Собственно, деятельность того же «Татнефтехиминвест-холдинга» под руководством Рафината Яруллина во многом направлена на привлечение в республику новых технологий и освоение инновационных разработок.

В рамках нового соглашения между республикой и РАН, заявил Рустам Минниханов, нужно объединить и углубить все уже действующие направления сотрудничества и наметить новые, в том числе с Университетом Иннополис. Президент Татарстана напомнил, что в Альметьевске при участии «Татнефти» планируется создать Высшую школу нефти и научно-образовательный центр, для чего привлекаются кадры института «ТатНИПинефть». В Нижнекамске аналогичным проектом занимается КНИТУ совместно с СИБУРом и той же «Татнефтью» (и РАН теперь предложено принять участие в создании научно-образовательного центра в этом городе). Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество ученых может быть налажено в сфере машиностроения. Этот проект с участием КФУ поддерживает Премьер-министр России Михаил Мишустин, напомнил Президент РТ.

Все это нужно увязать воедино и выстроить максимально эффективно, с учетом новых задач и вызовов. Академик Геннадий Красников, естественно, инициативы только поддержал. «Мы одинаково с вами смотрим на все процессы, что происходят. И я гарантирую, что Республика Татарстан будет надежным и опорным регионом для РАН», – пообещал ему Минниханов.

Степан Калмыков обозначил основные направления для сотрудничества академической науки и Татарстана Фото: president.tatarstan.ru

От импортозамещения до декарбонизации

Тон всему заседанию задал вице-президент РАН Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ имени Ломоносова. Он обозначил основные направления для сотрудничества академической науки и Татарстана. Это повышение технико-экономических показателей существующих производств, снижение зависимости от импортных поставок сырья, материалов и добавок, а также катализаторов, разработка новых видов функциональных материалов, продукции средней и малотоннажной химии. Но главное – это выполнение фундаментальных и прикладных исследований в новых областях развития химии и нефтехимии, а также, что стало наиболее актуально в последние годы, экологии.

Большая часть действующих проектов реализуется совместно с «Татнефтью». Например, это переработка тяжелого нефтяного сырья – научным партнером здесь выступает Институт нефтехимического синтеза имени Топчиева (ИНХС РАН). По состоянию на июнь текущего года на комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске объемы переработки тяжелых нефтяных остатков и полимеров достигли уровня 50 тыс. тонн в год.

В сотрудничестве с новосибирским Институтом катализа Сибирского отделения (ИК СО) РАН «Татнефть» разрабатывают технологию переработки биомассы и пластиковых отходов в синтез-газ, который в дальнейшем можно будет использовать для производства метанола. Но для этого необходимо сначала этот газ очистить от загрязняющих соединений – как раз ученые из Новосибирска разрабатывают исходные данные, необходимые для проектирования кислотной установки по утилизации хлорсодержащих газов производительностью 120 кубометров в час по адсорбционной технологии.

По состоянию на июнь текущего года на комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске объемы переработки тяжелых нефтяных остатков и полимеров достигли уровня 50 тыс. тонн в год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечным результатом еще одного направления, которое также разрабатывают в ИК СО РАН, станет проектирование пилотной установки по экстракционному разделению биоойла производительностью 1,4 тонны в час, что позволит использовать практически всю органическую часть этого полупродукта, с получением конечных продуктов вроде клея для ДСП и фанеры, растворителей и антиобледенителей и много чего еще.

Еще одна разработка, о которой напомнил Калмыков, была сделана Институтом органического синтеза (ИОС) Уральского отделения РАН имени Постовского, в партнерстве с компанией «НИКА-Петротэк». Речь идет о выпуске так называемых противотурбулентных присадок для нефтепроводов, которые позволяют увеличить пропускную способность труб, а значит – снизить затраты на транспорт нефти и нефтепродуктов (попросту говоря, можно будет строить вдоль трасс меньше насосных перекачивающих станций). Заказчиком этой продукции выступает компания «Транснефть», которая ранее приобретала эти реагенты у сторонних поставщиков. С 2019 года в особой экономической зоне «Алабуга» работает завод «Транснефть-Синтез», мощность которого 3 тыс. тонн присадок в год (с возможностью увеличения мощности до 10 тыс. тонн в год). Благодаря работе предприятия экономия для «Транснефти» составит от 100 до 250 млн рублей в зависимости от объемов потребления продукта.

Отдельное, хотя и связанное со всеми остальными и очень важное направление – это развитие наукоемких технологий для решения экологических проблем промышленных городов. В профильный консорциум входят Казанский научный центр РАН, московские институты РАН – Органической химии (ИОХ), Общей физики, Элементоорганических соединений и Нефтехимического синтеза, а также ИК СО РАН. В 2019 году соглашения с консорциумом подписало Минэкологии РТ, в прошлом году – «Татнефть», ставшая его «индустриальным партнером».

Еще одна разработка, о которой напомнил Калмыков, – выпуск противотурбулентных присадок для нефтепроводов. Заказчиком этой продукции выступает компания «Транснефть» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В апреле этого года члены Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам посещали Нижнекамск, по итогам визита был намечен целый ряд исследований – например, с Нижнекамской ТЭЦ, «Татшиной» и ТАИФ-НК, направленных на внедрение последних разработок в области экологической безопасности. Впрочем, Степан Калмыков специально отметил, что список теперь может быть расширен.

Основные направления работ здесь – это как мониторинг, так и очистка атмосферного воздуха от загрязнений, очистка природных и сточных вод, утилизация твердых отходов и чистка почв, а также декарбонизация. «Главный парниковый газ – СО2 – может стать исходным реагентом для целой цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью», – отметил Калмыков.

Участие «Татнефти», взявшей курс на углеродную нейтральность, в этих проектах связано с интересом к технологиям утилизации и использования СО2 «с пользой». Например, речь идет о создании установки по улавливанию СО2 из технологических газов Нижнекамской ТЭЦ с использованием аминных растворов и вихревых аппаратов. Параллельно совместно с ТАНЕКО создается технология переработки СО2 в метанол и ароматические углеводороды. Причем метанол планируется получать с помощью нового и дешевого катализатора, содержащего только недорогие и доступные металлы – железо, медь, цинк.

Евгений Степанов (справа) рассказал об импортозамещении в ИТ-отрасли Фото: president.tatarstan.ru

Импортозамещение в ИТ

Другие выступавшие спикеры от магистральной темы отошли. Так, генеральный директор компании «ICL – КПО ВС» Евгений Степанов рассказал об импортозамещении в ИТ-отрасли. По его словам, производство ICL в 2022 году «в штуках» вырастет в два раза. Речь про компьютеры, ноутбуки и серверы, причем половина из 230 тыс. произведенных компьютеров будет выпущена на российских материнских платах. Компания сейчас строит в Иннополисе (в Лаишевском районе, – прим. Т-и) завод по производству именно этой продукции. Инвестиции в проект превысят 2 млрд рублей: в строительство здания вкладывает бюджета Татарстана, а ICL – КПО ВС финансирует закупку всего оборудования.

Сборку планируется запустить в первом квартале следующего года, а в третьем – и основные цеха. На первом этапе предприятие будет производить 300 тыс. материнских плат в год, с расширением до 1 млн штук в перспективе трех лет. Председатель совета директоров ГК ICL Виктор Дьячков ранее отмечал, что это закроет 10% российского рынка.

Степанов также отметил, что важнейшим направлением на данном этапе остается импортозамещение даже не железа, а софта, то есть программного обеспечения. И ICL – КПО ВС уже реализовала несколько проектов по «спасению» компаний, которые из-за ухода зарубежных партнеров с российского рынка остались без облачных сервисов.

В настоящее время на IT-предприятии трудится свыше 4 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Практически о том же доложил и Виктор Тимошин из Уфы – возглавляемая им компания «Лексема», работающая на рынке с 1995 года, предлагает сейчас крупным промышленным предприятиям роботизированную систему управления всеми процессами собственной разработки. Тема также стала актуальна после отказа таких гигантов, как SAP или Oracle, от работы в России.

Рустам Минниханов презентацией Тимошина заинтересовался. Он предложил Рафинату Яруллину собрать специалистов по автоматизации предприятий Татарстана и съездить в Башкирию, чтобы не месте посмотреть, что предлагает «Лексема». «Давно там не был, в Уфе, вот съездишь, а может, даже слетаешь – вроде рейсы же сейчас есть», – полушутя отметил Президент Татарстана.

И только ведущий научный сотрудник КФУ Алексей Вахин вернул всех к проблемам нефтянки и рассказал о ведущихся еще с 2015 года в вузе разработках гомогенных катализаторов акватермолиза, которые нужны для повышения эффективности добычи высоковязкой нефти – они обеспечивают от 25% до 11% увеличения дебита скважины. Первый в мире эксперимент по использованию таких катализаторов был проведен в 2018 году на Ашальчинском месторождении «Татнефти», но с тех пор технологию испробовали и в «ЛУКОЙЛе» (на Страловском месторождении в Самарской области), и в «Зарубежнефти» на Кубе. Параллельно ученые КФУ сейчас прорабатывают возможности использования для интенсификации этих же процессов СВЧ-излучения. По словам Рафината Яруллина, для нестандартных нефтей Татарстана (и не только) такие технологии представляются чрезвычайно перспективными.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru