Минниханов — высокобалльникам ЕГЭ: Главное, чтобы вы вернулись в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с выпускниками, набравшими 200 баллов на ЕГЭ. На встрече также присутствовал воспитанник Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа — участник специальной военной операции на Украине.

«Здесь присутствуют лучшие из лучших: 14 выпускников, набравших 200 баллов на ЕГЭ, и наша гордость — воспитанник училища, которое готовит патриотов», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан гордится молодыми людьми, которые служат и выполняют задачи в ходе специальной военной операции. «На сегодня пять Героев России — уроженцы Татарстана. К сожалению, два воина награждены посмертно», — добавил он.

Обращаясь к высокобалльникам ЕГЭ, Президент Татарстана заметил, что «спрос на таких талантливых выпускников очень большой».

«Половина из вас будет учиться в московских и питерских вузах. С одной стороны, мы сожалеем, что наши вузы не смогли вас заинтересовать, но, на мой взгляд, важно, чтобы вы получили образование в лучших учебных центрах нашей страны. И главное, чтобы вы вернулись в Татарстан», — продолжил он.

Минниханов также поблагодарил родителей выпускников и учителей. «Ваши успехи — это в том числе и заслуга родителей, учителей, наставников. И об этом надо всегда помнить», — заключил он.

В Татарстане в этом году выросло количество выпускников, набравших двести баллов на ЕГЭ. Таких результатов по двум предметам добились 14 человек, в 2021-м — 11. Все они награждены медалями «За особые успехи в учении».

Во встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с выпускниками — 200-балльниками ЕГЭ также приняли участие глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин и заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Мероприятие прошло в многопрофильном лицее №18 имени М. В. Ломоносова. На площадке школы была организована выставка учреждений образования, вузов и предприятий «Проектория. Шаги в будущее».