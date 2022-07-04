Минниханов: Доходы КИП «Мастер» в Набережных Челнах почти сравнялись с выручкой КАМАЗа

При строительстве индустриальных парков необходимо изучить рынок и выбрать специализацию резидентов. В этом плане удачным примером может стать Камский индустриальный парк «Мастер». Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на сессии Международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

«Нужно всегда смотреть, где источники роста. Так просто без изучения спроса, без рынков ничего не получится. Нужно сразу представлять, какие будут резиденты, какой направленности, с кем будете работать. У нас хорошо идет направление по переработке нефтехимии, по линии машиностроения. Должна быть специализация», – поделился Минниханов опытом в части создания инфраструктуры для бизнеса.

В качестве примера он привел опыт создания КИП «Мастер». «На базе одного из заводов КАМАЗа мы с Сергеем Когогиным в 2004 году приняли решение открыть технопарк. Он дал 150 тыс. квадратных метров, а мы дали 150 млн рублей инвестиций. И все это началось. Сегодня это 1,5 млн квадратных метров, выручка 228 млрд рублей по прошлому году, а в этом году еще больше будет – это почти выручка КАМАЗа», – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана сегодня выступил на сессии Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», рассказав о новых инфраструктурных проектах для развития бизнеса в республике.