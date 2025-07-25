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Общество 25 июля 2025 19:49

Минниханов выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове

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Минниханов выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину в связи с гибелью как минимум шести человек в результате взрыва газа в одном из домов Саратова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«От имени татарстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с взрывом газа в жилом доме в Саратове, унесшим человеческие жизни», – заметил руководитель республики в траурной телеграмме.

«Сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Сегодня днем в Саратове в одном из многоэтажных домов прогремел взрыв газа. Часть здания обрушилась. Изначально сообщалось о трех погибших, затем их число выросло до шести. Спасательные работы продолжаются.

Дом на пять подъездов и 195 квартир был построен и введен в эксплуатацию в 2009 году. Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#Рустам Минниханов #соболезнования #взрыв газа #саратов
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