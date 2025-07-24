Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 под Тындой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову в связи с трагическим крушением самолета Ан-24, произошедшим под Тындой.

В послании выражены глубокие соболезнования от имени жителей Татарстана и лично от Раиса республики.

«Очень горько сознавать, что жертвами этой трагедии стали молодые люди и дети. Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой потери, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Скорбим вместе с жителями Приамурья», — говорится в тексте телеграммы.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение на горном склоне в Амурской области и загорелся при падении. Спасатели обнаружили место катастрофы с борта вертолёта Ми-8, однако не выявили выживших — по предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. По данным оперативных служб, на борту находились 40 человек, включая двух детей и шестерых членов экипажа; по информации губернатора Василия Орлова — 43 пассажира, в том числе пятеро детей.