Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин судьей Мохамедом Абдельсаламом. Переговоры прошли в Казани во время празднования татарского народного праздника Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В начале встречи Рустам Минниханов поприветствовал высокого гостя, отметив, что рад его визиту в Татарстан. Он также передал слова уважения и почтения Председателю Совета мусульманских старейшин, верховному имаму Аль-Азхара шейху Ахмеду Аль-Тайебу. Раис напомнил, что ранее встречался с духовным лидером в 2022 году в Манаме в рамках Бахрейнского форума.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов выразил готовность к сотрудничеству с Советом мусульманских старейшин. Он подчеркнул, что в России, благодаря вниманию Президента Владимира Путина, созданы все условия для развития ислама как одной из традиционных религий страны. В качестве примера он назвал активное строительство мечетей и развитие многоуровневой системы исламского образования, включая медресе, исламские институты и академии. В республике, по его словам, действуют два вуза – Российский исламский институт и Казанский исламский университет.

Особое внимание Раис Татарстана уделил вопросам развития индустрии халяль и продвижению халяльного образа жизни, отметив, что в регионе в этом направлении ведётся системная работа.

Судья Мохамед Абдельсалам поблагодарил за приглашение и сообщил, что впервые находится в Татарстане, а также впервые принимает участие в празднике Сабантуй. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и признался, что был впечатлен как архитектурным обликом Казани, так и современным уровнем инфраструктуры. По его словам, особое впечатление произвели темпы экономического развития региона.