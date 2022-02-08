Минниханов вынесет проблему роста ипотечных ставок на обсуждение Госсовета РФ

Рост ключевой ставки и удорожание банковских продуктов создает проблему для людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Проблему необходимо решать на федеральном уровне. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минстроя РТ.

«Есть обеспокоенность, мы об этом давно говорим, – процентные ставки. Это серьезный удар для строительной отрасли. Но самое главное, это проблема для людей, – каждый процент или полпроцента… Квартиры покупает кто? Это люди, которые не имеют жилья или хотят улучшить жилищные условия. В любом случае мы и на комиссии Госсовета РФ должны эту тему рассмотреть. Возможно, кому-то этот вопрос не нравится, но это благосостояние людей. Нам нужно это отстаивать», – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по поручению главы российского государства Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде.

Как ранее заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, рост ключевой ставки Банка России может затормозить дальнейшее развитие строительной отрасли. Он пояснил, что, когда ключевая ставка была 4,25%, эффективная ставка по проектному финансированию – кредитам для застройщиков, в случае если на эскроу-счета вносилось 70% средств, – была минимальной, она «стремилась к нулю».

«Скорее всего, такой ставки больше не будет. И мы видим, что в большинстве регионов и городах, где нужно развивать жилищное строительство, потому что люди хотят приобретать новое жилье в каждом городе, (застройщикам – прим. Т-и) будет сложно получить проектное финансирование», – сказал Стасишин.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 8,5%, в то время как в начале лета она находилась на уровне 4,25%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрена ставка, состоится 11 февраля.