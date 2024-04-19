Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов выложил видеоанонс самого крупного чемпионата в авиастроении в Казани
С 22 по 26 апреля Казань примет самый крупный в России чемпионат по профмастерству в авиастроении. О событии в своем телеграм-канале написал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Свое мастерство в столице Татарстана породемонстрируют работники местных авиазаводов, а также специалисты из Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Воронежа, Таганрога и Московской области. Это востребованные специалисты, необходимые стране, подчеркнул Минниханов.
«Организаторам — спасибо за популяризацию инженерных и рабочих профессий. Участникам желаю успехов! Бу егет һәм кызлар күкләрдә очу хыялларын нык канатларга куя, илебездәге авиатөзелеш сәнәгатен алга җибәрә (Эти парни и девушки крепко держат свои мечты о полетах в небе, продвигая отечественную авиастроительную промышленность)», — говорится в сообщении.
Также руководитель республики опубликовал «трейлер» — видеоанонс предстоящего события. В нем говорится, что юбилейные, 10-е соревнования пройдут в девяти компетенциях. Участниками чемпионата станут 120 специалистов, 120 экспертов.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/1761
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»