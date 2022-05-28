Минниханов выложил ролик в честь праздника Каравон

Утром 28 мая Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Каравон. Он также выложил видеоролик, посвященный торжеству.

«Поздравляю с самобытным и жизнерадостным русским праздником Каравон. В этом году фестиваль пройдет в Татарстане уже в 30-й раз. Присоединяйтесь к старинному народному торжеству в селе Никольское. Шире круг, Каравон!» — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Ранее Рустам Минниханов обратился к жителям республики в своем поздравлении по случаю праздника. Он отметил, что Каравон приобретает особое значение в Год культурного наследия народов России.

Каравон ранее отмечался как престольный праздник — День святителя и чудотворца Николая. Сегодня он отмечается в селе Никольское под Казанью. Некоторые ученые считают, что история этого торжества насчитывает около трехсот лет.