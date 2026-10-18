Минниханов выложил фото зевающего алабая Акдуса

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих страницах в социальных сетях фото зевающего во время прогулки по осеннему лесу алабая Акдуса.

«Мондый көннәрдә йокы туймый! (в переводе – „В такие дни не выспишься!“)» – подписал снимок пса Раис РТ.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана время от времени делится фотографиями домашнего питомца.