Минниханов выехал к казанской школе, где произошла стрельба

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал к казанской гимназии №175, где сегодня произошла стрельба. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент республики выехал на место», — сообщила она.

В пресс-службе мэрии Казани агентству пояснили, что на месте событий работают правоохранительные органы. К гимназии прибыли руководитель исполкома города Рустам Гафаров и глава Советского района Роман Фатхутдинов.

«В гимназии №175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду №181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад», — подчеркнули в мэрии.

По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности, добавили в городской администрации.