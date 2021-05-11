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Минниханов выехал к казанской школе, где произошла стрельба
Минниханов выехал к казанской школе, где произошла стрельба
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Ру Тат
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11 мая 2021  10:26

Минниханов выехал к казанской школе, где произошла стрельба

Минниханов выехал к казанской школе, где произошла стрельба
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Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал к казанской гимназии №175, где сегодня произошла стрельба. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент республики выехал на место», — сообщила она.

В пресс-службе мэрии Казани агентству пояснили, что на месте событий работают правоохранительные органы. К гимназии прибыли руководитель исполкома города Рустам Гафаров и глава Советского района Роман Фатхутдинов.

«В гимназии №175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду №181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад», — подчеркнули в мэрии.

По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности, добавили в городской администрации.

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