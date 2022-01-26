Минниханов выделил 1,6 млрд рублей на развитие цифровых сервисов в Год цифровизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выделить дополнительное финансирование на развитие цифровых сервисов республики. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на коллегии Минцифры Татарстана.

«Учитывая, что предстоящий 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, Президентом Татарстана принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры и согласовано дополнительно финансирование цифровых проектов в размере более 1,6 млрд рублей», – сказал Песошин.

Ранее Правительство РТ утвердило программу «Цифровой Татарстан», рассчитанную на 2022-2024 годы. Ее цель – внедрение цифровых технологий в систему госмуниципального управления для повышения качества жизни татарстанцев.

Общий объем финансирования программы, по предварительным расчетам, составляет 12,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета планируется привлечь 1,1 млрд рублей.