Минниханов: Выдача промышленной ипотеки не должна зависеть от настроения одного человека

Промышленная ипотека будет интересна как для резидентов промплощадок, так и для управляющих компаний, которые занимаются их развитием. Однако механизм выдачи таких кредитов должен быть максимально прозрачным. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив на сессии Международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

«Что касается промышленной ипотеки, я считаю, что это очень хороший посыл. У нас уже достаточно много заявок. Другое дело, как нам пройти этот путь. Должны быть понятные условия, и выдача кредитов не должна зависеть от настроения одного какого-то человека. Мы можем поручиться за свои проекты, но нужно чтобы этот путь был понятный и не такой длинный. А в целом я уверен, что эта форма и для предприятий, и для управляющих компаний будет интересна. Главное, чтобы потом не меняли условия», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что ставки по промышленной ипотеке для резидентов промпарков и управляющих компаний целесообразно делать максимально низкими, а срок возврата – максимально большим.

«Это точки, где будет формироваться добавленная стоимость, где будут формироваться налоги», – пояснил Минниханов.

Президент Татарстана сегодня выступил на сессии «Точки сборки производственных цепочек – роль инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон в промышленном переходе» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

Ранее Президент Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Он поручил Правительству РФ в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска новой программы вопросы с российским банковским сектором.