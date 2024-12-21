Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации для МЧС и органов власти в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС в связи с атакой БПЛА на Казань. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.

Как уточнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на население особый режим и региональный уровень реагирования не распространяются.

«Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, что бы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — объяснила она.