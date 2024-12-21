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Политика 21 декабря 2024 14:59

Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации для МЧС и органов власти в Татарстане

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Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации для МЧС и органов власти в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС в связи с атакой БПЛА на Казань. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.
Как уточнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на население особый режим и региональный уровень реагирования не распространяются.

«Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, что бы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — объяснила она.

#атака БПЛА #Рустам Минниханов #режим чрезвычайной ситуации
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