Минниханов: Вузы Татарстана имеют огромный потенциал — нужно двигаться вперед

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Высшие учебные заведения Татарстана имеют огромный потенциал и его надо использовать в дальнейшем. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с ректорами вузов и руководителями научных учреждений, расположенных в республике.

«Сегодня в системе высшего образования происходят большие изменения. Все поняли, что образование — это единственный путь быть конкурентным и самодостаточным. Других путей нет. В этом году нашими вузами проведена большая работа. Важное достижение уходящего года — на базе еще двух вузов будут созданы передовые инженерные школы. Это АГНИ и КНИТУ-КАИ. В целом высшие учебные заведения Татарстана имеют огромный потенциал, необходимо вместе двигаться вперед», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече подвели итоги совместной работы в 2023-м и обозначили планы на следующий год. Так, была проведена большая работа по развитию инфраструктуры. В конце апреля в филиале КФУ в Джизаке был открыт Центр симуляционной медицины, в сентябре в КФУ начала работу Многофункциональная стоматологическая поликлиника.

Кроме того, были улучшены условия для иногородних студентов: открыто общежитие для учащихся КАИ, проведен капремонт проведен в трех общежитиях КФУ в Казани и Набережных Челнах, завершен капремонт общежития Казанского медуниверситета. Казанский аграрный университет начал возводить современное общежитие на 620 мест.

На днях сдаются учебно-лабораторный корпус мирового уровня и жилые дома для преподавателей в Альметьевском нефтяном институте. На базе Нижнекамского филиала КХТИ завершается капремонт главного корпуса с созданием учебного центра СИБУРИНТЕХ.