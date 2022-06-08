«Вузы всегда были высшей школой, а не исследовательскими центрами. Их надо перестраивать»

Высшие учебные заведения республики должны стать исследовательскими центрами, чтобы работать по запросам предприятий. Это позволит достичь успехов в создании технологического суверенитета страны. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию в Казани.

На площадке Казанского государственного института культуры прошло заседание Ассоциации содействия цифровому развитию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цель вхождения нашей страны в десятку мировых научных держав к 2030 году стала еще более актуальной»

Заседание прошло на площадке Казанского государственного института культуры. Перед началом дискуссии Президент РТ ознакомился с работой открытого в КазГИКе Инжинирингового центра. Его работа связывает на одной площадке современные технологии и культурные традиции. Здесь организован инновационный процесс моделирования и конструирования костюмов с использованием традиционных элементов народной культуры на основе цифровых технологий.

Также Минниханов осмотрел тематическую выставку в стенах КазГИКа. Ему показали виртуальный тренажер по интерпретации декоративного искусства народов Поволжья, экспериментальную лабораторию по обработке древесины, студию виртуальной реальности и другие наработки.

Затем стартовала основная часть мероприятия с участием республиканских министерств и ведомств, представителей ведущих вузов РТ и татарстанских предприятий.

По словам Президента Татарстана, новая реальность кардинальным образом поменяла представления о стратегических основах и принципах госуправления в сфере науки и технологий в России. Если раньше в приоритете была интеграция отечественного научного комплекса в глобальные исследовательские цепочки, то сейчас ключевая ставка сделана на технологический суверенитет.

Президент РТ остановился на теме Платформы университетского технологического предпринимательства Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

«При этом ранее поставленная цель вхождения нашей страны в десятку ведущих мировых научных держав к 2030 году стала еще более актуальной», - обратился к участникам заседания Рустам Минниханов.

Республика уже сейчас вносит значительный вклад в научно-техническое развитие всей страны, добавил Минниханов. Идет интенсивное обновление приборной базы и кадров в научных учреждениях, сформирована сеть молодежных научных лабораторий. Еще одним важным аспектом здесь является углубление связей вузов и предприятий реального сектора экономики.

В этой связи Президент РТ остановился на теме Платформы университетского технологического предпринимательства. Реализация этого проекта позволит преодолеть барьер между спросом на инновации со стороны предприятий и стартапами, которые не всегда могут предложить прикладные решения для реального сектора экономики.

«Платформа направлена на демонтаж этого барьера посредством выявления и развития предпринимательских навыков обучающихся и научно-педагогических работников», – резюмировал Рустам Минниханов.

Если раньше в приоритете была интеграция отечественного научного комплекса в глобальные исследовательские цепочки, то сейчас ключевая ставка сделана на технологический суверенитет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конкретные вузы должны быть вовлечены в решение вопросов авиастроения, энергетики, фармацевтики, нефтехимии»

По окончании вступительного слова стартовала живая дискуссия между участниками заседания. Руководству республики были презентованы проекты стартап-студии «Восточная» (главная специализация – нефтехимия, биотехнологии и другие) и стартап-студии КФУ (основные направления – химия, инженерия, биомед, IT и другие).

Модератором беседы выступил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов. Он отметил, что в последние месяцы Ассоциация вплотную занималась вопросами реализации стратегических инициатив с акцентом на технологический блок вопросов. Речь зашла о пути от стартапов до IPO, платформе университетского технологического предпринимательства, а также о передовых инженерных школах.

«Конкретные вузы должны быть вовлечены в решение вопросов авиастроения, энергетики, фармацевтики, нефтехимии и нефтепереработки, медицины. Поэтому есть предложение проработать вопрос по созданию Региональных передовых инженерных школ, в рамках которого будет налажено такое взаимодействие», – озвучил инициативу руководитель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию.

Рифкат Минниханов: «Есть предложение проработать вопрос по созданию Региональных передовых инженерных школ» Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

Комментируя выступления спикеров, Президент Татарстана подчеркнул важность налаживая живого и прямого диалога между вузами и предприятиями. В условиях возросшего внешнего давления на страну и попыток закрыть доступ к международным рынкам технологий этот вопрос сейчас стал наиболее актуальным. И государственная поддержка здесь играет ключевую роль.

«Идеи нужно капитализировать, особенно это касается больших и серьезных разработок. Под каждый такой проект нужно создание рабочей установки. Заказчик за это не платит. И если государство в этой части не будет поддерживать стартап, тогда никакого технологического суверенитета не будет. <…> Промышленники – это прагматичные люди, если наработки есть, то они их возьмут. Но наши вузы всегда были высшей школой, а не исследовательскими центрами. У них нет такой компетенции, их надо перестраивать», – резюмировал Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»