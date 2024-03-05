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Минниханов встретится в Москве с послами стран — членов ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретится в Москве с послами стран — членов Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
По ее словам, встреча пройдет 5 марта в рамках работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
В преддверии мероприятия Рустам Минниханов, который возглавляет группу, встретился в Манаме с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Визит состоялся по приглашению наследного принца.
Как отметили в пресс-службе Раиса, обсуждались отношения Татарстана с Бахрейном в рамках российско-бахрейнских отношений. В частности, стороны договорились о поставках татарстанской халяль-продукции в королевство. Также Рустам Минниханов пригласил бизнесменов из Бахрейна на KazanForum и выставки недвижимости. В перспективе они смогут реализовать свои проекты на территории РТ.
Напомним, что руководитель Татарстана возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Президента России Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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