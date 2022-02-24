Минниханов встретится с суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

В пятницу Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с суперфиналистами конкурса «Лидеры России». Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что площадка этого федерального конкурса была создана для подготовки управленческих кадров высокого профессионального уровня.

«Представители республики активно участвуют в этом конкурсе. В суперфинал попали шесть представителей Татарстана, с которыми и запланирована встреча. Они представляют ключевые направления – бизнес и промышленность, госуправление, информационные технологии», – подчеркнула Галимова.

По ее словам, управленческие кадры из республики пользуются большим спросом по всей стране.

«Финалисты от Татарстана востребованы как управленцы не только в республике. Из 17 финалистов предыдущих сезонов от республики, 12 получили назначения в тех или иных структурах», – заключила Лилия Галимова.

