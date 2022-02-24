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Ру Тат
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Официальная хроника
24 февраля 2022  10:39
Егор Никитин

Минниханов встретится с суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

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В пятницу Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с суперфиналистами конкурса «Лидеры России». Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что площадка этого федерального конкурса была создана для подготовки управленческих кадров высокого профессионального уровня. 

«Представители республики активно участвуют в этом конкурсе. В суперфинал попали шесть представителей Татарстана, с которыми и запланирована встреча. Они представляют ключевые направления – бизнес и промышленность, госуправление, информационные технологии», –  подчеркнула Галимова. 

По ее словам, управленческие кадры из республики пользуются большим спросом по всей стране.

«Финалисты от Татарстана востребованы как управленцы не только в республике. Из 17 финалистов предыдущих сезонов от республики, 12 получили назначения в тех или иных структурах», – заключила Лилия Галимова. 
 

#лилия галимова #лидеры россии
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