Минниханов встретится с предпринимателями РТ и представителями торговых онлайн-площадок

Президент РТ Рустам Минниханов примет участие во встрече предпринимателей и представителей онлайн-площадок. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«На предстоящей неделе планируется традиционная встреча Президента РТ с предпринимательским сообществом. Известно, что основная тема, по которой будет идти встреча, связана с электронной торговлей», — сказала Галимова.

Во встрече примут участие представители отечественных и зарубежных торговых онлайн-площадок, на которых выставлена продукция татарстанских производителей.

Основные вопросы предпринимателей РТ будут касаться мер поддержки, интеграции производителей республики на различные площадки, которые дают возможность увеличить продажи продукции, в том числе не зарубежные рынки.