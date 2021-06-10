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Ру Тат
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10 июня 2021  11:29
Марат Ишкильдин

Минниханов встретится с предпринимателями РТ и представителями торговых онлайн-площадок

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Президент РТ Рустам Минниханов примет участие во встрече предпринимателей и представителей онлайн-площадок. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«На предстоящей неделе планируется традиционная встреча Президента РТ с предпринимательским сообществом. Известно, что основная тема, по которой будет идти встреча, связана с электронной торговлей», — сказала Галимова.

Во встрече примут участие представители отечественных и зарубежных торговых онлайн-площадок, на которых выставлена продукция татарстанских производителей.

Основные вопросы предпринимателей РТ будут касаться мер поддержки, интеграции производителей республики на различные площадки, которые дают возможность увеличить продажи продукции, в том числе не зарубежные рынки.

#предпринимательство
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