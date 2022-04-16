Минниханов встретился в Москве с татарстанскими студентами университета им. Тимирязева

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня российский государственный аграрный университет им. К. Тимирязева. Московский вуз готовит высококвалифицированные кадры для сельского хозяйства. Его учащимися в том числе являются 82 татарстанца, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустаму Минниханову провели экскурсию по университету: он осмотрел кафедру аквакультуры, ознакомился с работой и спецификой лабораторий, селекционно-семеноводческого центра, центра садоводства и овощеводства и других структур вуза.

Также он встретился с татарстанцами, учащимися в РГАУ-МСХА, и рассказал им о поддержке специалистов в Татарстане.

«Сегодня агропромышленный комплекс нашей страны — крупнейший экспортер. Ваша профессия очень востребована, а знания пригодятся, где бы вы ни работали», — заметил он.

Президент РТ уточнил, что республика готова проводить практику, обмен специалистами и принять другие меры для поддержки представителей АПК.

«Мы сегодня многое делаем, чтобы жизнь на селе не сильно отличалась от городской. Наша задача — создать хорошие условия, чтобы люди не уезжали и приезжали работать на село, особенно работать по вашему направлению, по сельскому хозяйству», — рассказал Рустам Минниханов студентам.

Собеседники руководителя Татарстана интересовались мерами поддержки специалистов в республике, а также современными сельхозпредприятиями.

В завершение визита ректор вуза вручил гостю копию личного дела на соискание ученой степени доктора экономических наук, которую он защищал в 2001 году по специальности «экономика и управление народным хозяйством».

РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева — стратегический партнер ряда компаний и организаций из Татарстана. Так, с ним сотрудничают Ассоциация «Элитные семена Татарстана», Татарский НИИСХ, Казанский государственный аграрный университет, АНО ВО «Университет Иннополис», филиал ФГБУ Россельхозцентр по Республике Татарстан, Казанский федеральный университет (КФУ).