Минниханов встретился в Москве с главой МЧС России Куренковым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили итоги работы регионального управления в 2023 году, а также меры для дальнейшего совершенствования системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Рустам Минниханов отметил слаженную работу всех подразделений ведомства в Татарстане. Благодаря этому, подчеркнул он, в регионе удалось избежать чрезвычайных ситуаций с серьезными последствиями. Кроме того, на 1,7% снизилось число пожаров. Достичь этого удалось в том числе за счет установки дымовых извещателей. За восемь лет устройства спасли жизни 277 татарстанцев, среди которых было 85 детей.

Также удалось добиться дальнейшего снижения числа погибших на воде. За год показатель снизился на 4,6%. Для этого в купальный сезон работали мобильные патрульные группы.

За ситуацией в период паводка круглосуточно следили специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Постоянный мониторинг помог избежать чрезвычайных ситуаций и минимизировать материальный ущерб от половодья в текущем году.

С приходом зимы в республике действуют 10 десять круглосуточных временных спасательных постов с дежурством судов на воздушной подушке. Они мониторят обстановку в местах массового выхода рыбаков на лёд.

Оперативная работа служб позволила не допустить чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а также обеспечить бесперебойное движение на дорогах Татарстана.

Рустам Минниханов добавил, что благодаря поддержке МЧС России проводится системная работа по обновлению парка техники. За год спасатели получили две пожарные автоцистерны и две уникальные машины, совмещающие функции пеноподъёмника с 37-метровой шарнирной стрелой и автомобиля пенного тушения. Они необходимы для тушения возгораний на крупных промышленных объектах и территории торгово-развлекательных комплексов.