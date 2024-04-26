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Общество 26 апреля 2024 12:03

Минниханов встретился в Кремле с татарской общественностью

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встечу с татарской общественностью в здании Присутственных мест Казанского Кремля. Общественность была представлена писателями, блогерами, представителями СМИ и телевидения, министрами и общественными деятелями.

Поздравив всех с Днем рождения поэта Губдуллы Тукая, Минниханов поблагодарил всю творческую интеллегенцию за их труд, но отметил, что впереди еще много работы. Отдельно Раис выделил Комиссию по вопросам сохранения татарского языка, которая ведет свою активную деятельность с 2020 года.

«Вы многое сделали, много сделаете. Каждый думает так про себя, считая, что остальные ничего не делают. Поэтому с моей стороны слов благодарности будет меньше. Я только спрошу: сколько, как и чего нужно. Нам необходимо обсудить эти задачи. В кратце расскажете о работе и планах Комиссии. Вы делаете большое дело, на это выделяются большие средства. Но это только начало работы», – сказал на встрече Минниханов.

#Рустам Минниханов #день рождения тукая
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