Минниханов встретился в Казани с вице-губернатором китайской провинции Цзилинь

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-губернатором провинции Цзилинь Лян Жэньчжэ. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в «Казань Экспо», на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов напомнил, что весной этого года совершил рабочий визит в провинцию, встретился с губернатором Ху Юйтином и принял участие в работе круглого стола с участием местного бизнеса.

«Отрадно, что на сегодняшнем форуме присутствует ряд компаний из вашей провинции. Уверен, что они найдут здесь партнеров для совместной работы», — заметил Раис РТ.

Он обратил внимание на стремительность развития провинции Цзилинь, ее промышленности и на богатство земельных ресурсов. По мнению руководителя РТ, у сторон есть множество направлений для взаимодействия как в деловых кругах, в частности в сфере логистики, так и в гуманитарной области.

«Также есть хороший потенциал для развития нашего сотрудничества в гуманитарной сфере: выставки, культурный обмен, образование и наука. Нужно активизировать наши контакты», — добавил Минниханов.

Его собеседник подчеркнул, что российско-китайские отношения в настоящее время находятся на пике развития.

«Мы видим, что экономика Татарстана демонстрирует позитивную динамику и стабильный рост. В вашей республике хорошо развита промышленность, сфера ИТ, сельское хозяйство. Потенциал для нашего взаимодействия огромен. Наша задача — максимально эффективно использовать этот потенциал», — заключил Лян Жэньчжэ.