Минниханов встретился в Казани с послом КНДР в России

Фото: пресс-служба руководителя РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом КНДР в России господином Син Хон Чхола. На мероприятии, состоявшемся в Казанском Кремле, обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества, а также дальнейшее выстраивание взаимовыгодных отношений.

Посол прибыл в Казань с ознакомительной поездкой и уже посетил Единый презентационный центр, где ему рассказали об экономическом и инвестиционном потенциале Татарстана, а также побывал в новом ИТ-парке им. Б.Рамеева.

Рустам Минниханов напомнил, что посещал КНДР в 2014 году и рассказал гостю о Татарстане.