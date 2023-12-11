Минниханов встретился в Казани с гендиректором холдинга «Промышленные технологии»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором холдинга «Промышленные технологии» Валерием Шадриным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В разговоре были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности значимые для республики инвестиционные проекты.

Во встрече, которая прошла в Казанском Кремле, участвовали также гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие.