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Экономика 11 декабря 2023 16:15

Минниханов встретился в Казани с гендиректором холдинга «Промышленные технологии»

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Минниханов встретился в Казани с гендиректором холдинга «Промышленные технологии»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором холдинга «Промышленные технологии» Валерием Шадриным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В разговоре были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности значимые для республики инвестиционные проекты.

Во встрече, которая прошла в Казанском Кремле, участвовали также гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие.

#Рустам Минниханов
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