Минниханов встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский институт театрального искусства и встретился со студентами из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На сегодня в ГИТИСе обучаются более 1,8 тыс. студентов, в том числе 42 — из РТ. Это единственный вуз, в котором студенты получают образование по всем театральным специальностям и уровням подготовки.

Также развивается сотрудничество по проекту «Дебют в России», когда творческие команды ставят постановки в театрах регионов. В республике такие спектакли прошли в Казанском государственном театре юного зрителя, Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им Г. Тукая, в театрах Челнов, Альметьевска и Буинска.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустаму Минниханову показали учебный корпус, рассказали историю института, затем Раис Татарстана встретился со студентами из Татарстана.

Фото и видео предоставлены пресс-служба Раиса РТ