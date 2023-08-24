Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский институт театрального искусства и встретился со студентами из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
На сегодня в ГИТИСе обучаются более 1,8 тыс. студентов, в том числе 42 — из РТ. Это единственный вуз, в котором студенты получают образование по всем театральным специальностям и уровням подготовки.
Также развивается сотрудничество по проекту «Дебют в России», когда творческие команды ставят постановки в театрах регионов. В республике такие спектакли прошли в Казанском государственном театре юного зрителя, Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им Г. Тукая, в театрах Челнов, Альметьевска и Буинска.
Рустаму Минниханову показали учебный корпус, рассказали историю института, затем Раис Татарстана встретился со студентами из Татарстана.
Фото и видео предоставлены пресс-служба Раиса РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»