Минниханов встретился со стажирующимися в РТ участниками федерального кадрового резерва

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками федерального кадрового резерва, которые проходят региональную стажировку в республике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

С 21 по 25 июля участники федерального кадрового резерва в рамках комплексной программы развития, подготовленной РАНХиГС при Президенте РФ, проходят региональную стажировку в РТ. В том числе они изучают опыт региона по развитию общественного транспорта.

Проектную команду федерального кадрового резерва составили руководители высшей группы должностей государственной службы РФ, а также лица, замещающими государственные должности субъектов Федерации.

Рустам Минниханов как председатель комиссии Государственного совета России по направлению «Инфраструктура для жизни» поделился с участниками проектной команды опытом в строительной отрасли, ЖКХ и создании комфортной и безопасной среды для граждан. Участники резерва же рассказали о проектных инициативах в части развития общественного транспорта.

«Общественный транспорт – это тема, важная для всех регионов страны. Общественный транспорт в том числе формирует настроение людей. Вопрос требует системного подхода. Также важны и материальная база, и дальнейшее техобслуживание транспорта», – подчеркнул Рустам Минниханов в ходе беседы.

Участники резерва ранее посетили республиканские министерства, изучили деятельность транспортных предприятий Казани (включая МКУ «АСУДД» и МУП «Метроэлектротранс»), осмотрели объекты благоустройства столицы РТ. В ближайшие дни они должны посетить Набережные Челны и КАМАЗ.

Резервисты поблагодарили организаторов за возможность изучить передовые практики Татарстана и опыт работы органов исполнительной власти республики по соответствующим направлениям.

Программа стажировки для участников федерального кадрового резерва реализуется Высшей школой государственного и муниципального управления Казанского федерального университета и Департаментом государственной службы и кадров при Раисе РТ.

Федеральный кадровый резерв на государственной службе сформирован на основании указа Президента РФ от 22 января 2024 года №61 и является новым видом резерва для дальнейшего замещения руководящих позиций на госслужбе, на которые назначают Президент или Правительство страны.