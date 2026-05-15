Минниханов встретился со спецпосланником Генсека ООН Моратиносом

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с высоким представителем Генерального секретаря ООН в Альянсе цивилизаций, специальным посланником Генерального секретаря ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Переговоры состоялись на площадке МВЦ «Казань Экспо» перед пленарным заседанием XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Рустам Минниханов поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за визит в Казань и участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», а также в мероприятиях форума.

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия в рамках Группы стратегического видения. Мигель Анхель Моратинос высоко оценил деятельность самой Группы и ее руководителя Рустама Минниханова.

Во встрече также приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, помощник Раиса Татарстана Газинур Бакиров и другие.

Мигель Анхель Моратинос – испанский дипломат и политик, занимавший пост министра иностранных дел Испании в 2004–2010 годах. С 2018 года он является заместителем Генерального секретаря ООН, а с 2019 года – высоким представителем по Альянсу цивилизаций.

В 2024 году Моратинос был назначен первым в истории специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией.