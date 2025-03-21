Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с зампредседателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куйен. Об этом сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Цель нашего визита – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с вашей страной в целом и с городом Ханой в частности», - сказал руководитель республики при встрече.

Он напомнил, что Татарстан имеет хороший опыт взаимодействия с вьетнамскими партнерами. Богатая история сотрудничества сложилась у крупнейших татарстанских предприятий. Минниханов также подчеркнул, что проводимая работа пока не отражает всего потенциала торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь, Нгуен Мань Куйен отметил, что заинтересован в развитии отношений с Татарстаном. В частности, городу интересно обменяться опытом в сфере городского благоустройства, организации общественного транспорта.

По итогам встречи стороны договорились о формировании рабочей группы.

фото: пресс-служба Раиса РТ