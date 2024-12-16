Минниханов встретился с зампредом Верховного суда РФ Иваненко

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя Верховного суда России – главой Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрием Иваненко. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Со стороны республики участие во встрече приняли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ- руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и др.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, текущую финансово-экономическую ситуацию в регионе.

Иваненко прибыл в Татарстан с целью участия в представлении коллективу Арбитражного суда РТ нового руководителя ведомства.