Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с зампредом Верховного суда РФ Иваненко
Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя Верховного суда России – главой Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрием Иваненко. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.
Со стороны республики участие во встрече приняли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ- руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и др.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, текущую финансово-экономическую ситуацию в регионе.
Иваненко прибыл в Татарстан с целью участия в представлении коллективу Арбитражного суда РТ нового руководителя ведомства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»