Минниханов встретился с замминистра промышленности РФ Михаилом Юриным

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Юриным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Мероприятие проходило в Доме Правительства РТ. В ходе встречи Минниханов и Юрин обсудили развитие промышленных предприятий региона, а также меры господдержки отрасли малотоннажной химии и перспективные инвестиционные проекты.

В обсуждении также принимали участие премьер-министр республики Алексей Песошин, министр промышленности РТ Олег Коробченко и другие.