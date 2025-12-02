news_header_top
Общество 2 декабря 2025 15:56

Минниханов встретился с замминистра промышленности РФ Михаилом Юриным

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Юриным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Мероприятие проходило в Доме Правительства РТ. В ходе встречи Минниханов и Юрин обсудили развитие промышленных предприятий региона, а также меры господдержки отрасли малотоннажной химии и перспективные инвестиционные проекты.

В обсуждении также принимали участие премьер-министр республики Алексей Песошин, министр промышленности РТ Олег Коробченко и другие.

