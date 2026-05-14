Общество 14 мая 2026 17:40

Минниханов встретился с заместителем Премьер-министра Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Переговоры состоялись в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов. Минниханов подчеркнул значимость сотрудничества Татарстана с Узбекистаном в рамках дружественных связей между странами.

Раис республики поблагодарил узбекскую сторону за участие в форуме и поддержку мероприятий. «Мы чувствуем поддержку Президента Узбекистана», – сказал он, добавив, что такое стратегическое партнерство и братские отношения позволяют активно работать по многим важным направлениям.

Он также сообщил о росте взаимного товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном.

В ходе встречи обсуждалась реализация совместных проектов на территории Узбекистана, включая развитие особых экономических зон и индустриальных парков. Отдельно напомнили о визите Минниханова в промпарк Навои в апреле текущего года в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия».

#Рустам Минниханов #узбекистан и татарстан #Узбекистан
