news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 18 декабря 2024 15:22

Минниханов встретился с заместителем генпрокурора России Шишкиным

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В беседе стороны затронули вопросы взаимодействия, которые актуальны для республики. В обсуждении участвовал прокурор РТ Альберт Суяргулов.

#Рустам Минниханов #Генпрокуратура РФ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100