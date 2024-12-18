Минниханов встретился с заместителем генпрокурора России Шишкиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В беседе стороны затронули вопросы взаимодействия, которые актуальны для республики. В обсуждении участвовал прокурор РТ Альберт Суяргулов.