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Общество 11 марта 2025 16:14

Минниханов встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим

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Минниханов встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим
фото: пресс-служба Раиса РТ

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал-полковник Олег Плохой встретился с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Во время встречи они обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности на территории региона, взаимодействия подразделений Росгвардии с органами государственной власти Татарстана, а также меры по укреплению правопорядка.

Генерал-полковник поблагодарил Рустама Минниханова за содействие в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Росгвардии. Глава региона, в свою очередь, высоко оценил работу росгвардейцев в ходе проведения в Казани XVI саммита БРИКС.

Помимо этого, Олег Плохой поздравил с присвоением высших воинских и специальных званий высшего начальствующего состава должностных лиц Приволжского округа, а также вручил награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.

Руководитель Администрации раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров также вручил военнослужащим награды за достигнутые высокие результаты в служебной деятельности и значительный вклад в укреплении законности и правопорядка.

Кроме того, за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, медалью «За содействие» был награжден директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

«За каждой высокой наградой стоят образцовое выполнение поставленных служебно-боевых задач, примеры личного мужества, героизм, верность Присяге и Отечеству. Благодаря вашей доблестной службе крепнет наша страна. Российское общество обретает уверенность и достоинство», – отметил заместитель директора Росгвардии.

#Рустам Минниханов #встреча
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