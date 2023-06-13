Минниханов встретился с юбилейным 10-м составом кадрового резерва

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поздравил всех, кто вошел в состав кадрового резерва, и пожелал им конструктивной работы. Он подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание отбору и подготовке управленческих кадров. Кадровый резерв формируется уже 10 лет.

«Уверен, резерв поможет вам проявить себя наилучшим образом, получить ценные консультации от наставников, новые знания и контакты, а также реализовать вашу идею, инициативу во благо нашей республики», — подчеркнул Минниханов.

Руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Татарстана Александр Белов доложил, что в юбилейном, десятом по счету отборе, для участия заявились 266 человек, в резерв вошли 23 — они представляют реальный сектор экономики, органы власти, общественные, образовательные и иные организации.

Резервисты, помимо специализированного обучения с привлечением экспертов, также пройдут стажировку в организациях и на предприятиях, в органах госвласти или муниципалитетах республики. Это позволит им оценить, с чем приходится сталкиваться управленцам.

Во время встречи с Раисом Татарстана каждый из резервистов вкратце рассказал о себе и своих проектах.