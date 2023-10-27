Минниханов встретился с худруком группы «Ялла» Фаррухом Закировым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с художественным руководителем группы «Ялла» певцом из Узбекистана Фаррухом Закировым. Они обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока. Также руководитель РТ вручил гостю нагрудный знак к почетному званию «Народный артист Татарстана».

Закиров прибыл в Татарстан для участия в международном фестивале национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани»), который завершается сегодня.

Минниханов отметил, что Татарстан старается всячески способствовать укреплению дружеских связей России со странами Азии и Востока. Так, недавно республику посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он поблагодарил Закирова за внимание к фестивалю и значительный вклад в развитие музыкального искусства.