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Минниханов встретился с худруком группы «Ялла» Фаррухом Закировым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с художественным руководителем группы «Ялла» певцом из Узбекистана Фаррухом Закировым. Они обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока. Также руководитель РТ вручил гостю нагрудный знак к почетному званию «Народный артист Татарстана».
Закиров прибыл в Татарстан для участия в международном фестивале национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани»), который завершается сегодня.
Минниханов отметил, что Татарстан старается всячески способствовать укреплению дружеских связей России со странами Азии и Востока. Так, недавно республику посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он поблагодарил Закирова за внимание к фестивалю и значительный вклад в развитие музыкального искусства.
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