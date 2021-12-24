Минниханов встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Александром Илюшиным в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече Рустам Минниханов и Александр Илюшин обсуждали темы, связанные с деятельностью ведомства в сфере природоохранных мероприятий. В частности, реализацию национальных и федеральных проектов, связанных с укреплением законности и правопорядка в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Волжском бассейне, а также другие актуальные вопросы.

Александр Илюшин был утвержден в должности Волжского межрегионального природоохранного прокурора в октябре нынешнего года сроком на 5 лет. Соответствующий Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.