Минниханов встретился с военным прокурором ЦВО Афиногеновым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с военным прокурором Центрального военного округа (ЦВО) Игорем Афиногеновым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Согласно полученной информации, обсуждались вопросы обеспечения законности и координации работы в этой сфере.
Во встрече также приняли участие секретарь Совета Безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.