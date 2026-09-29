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Общество 29 сентября 2026 10:00

Минниханов встретился с военным прокурором ЦВО Афиногеновым

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с военным прокурором Центрального военного округа (ЦВО) Игорем Афиногеновым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Согласно полученной информации, обсуждались вопросы обеспечения законности и координации работы в этой сфере.

Во встрече также приняли участие секретарь Совета Безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.

#Рустам Минниханов #совбез рт #Прокурор
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