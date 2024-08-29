Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Узбекистана в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Республики Узбекистан в Казани Нодиржоном Касимовым.
«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств: Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева» - сказал Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Отмечается, что в 2023-м товарооборот между республиками составил 370 млн долларов.
Генконсул тем временем поблагодарил за теплый прием и внимание, которое Минниханов оказывает развитию сотрудничества.
«Я уже ощутил, что Татарстан развивается впечатляющими темпами. Особенно ит-направление», - сказал Касимов.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»