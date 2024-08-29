Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Узбекистана в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Республики Узбекистан в Казани Нодиржоном Касимовым.

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств: Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева» - сказал Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Отмечается, что в 2023-м товарооборот между республиками составил 370 млн долларов.

Генконсул тем временем поблагодарил за теплый прием и внимание, которое Минниханов оказывает развитию сотрудничества.

«Я уже ощутил, что Татарстан развивается впечатляющими темпами. Особенно ит-направление», - сказал Касимов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ