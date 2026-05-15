Минниханов встретился с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым

В Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Шахин Мустафаев поздравил Татарстан с успешным проведением форума и отметил его значимость как площадки для диалога и обмена мнениями между странами и регионами.

Рустам Минниханов поблагодарил азербайджанскую сторону за участие в форуме и подчеркнул заинтересованность Татарстана в развитии сотрудничества. Он также передал приветствие Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и реализацию совместных проектов в различных сферах.

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» Шахин Мустафаев также встретился с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.