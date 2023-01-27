Минниханов в день освобождения Ленинграда от блокады встретился с ветеранами

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Встреча, посвященная 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, состоялась в Казанском Кремле.

До начала церемонии руководитель республики и почетные гости осмотрели тематическую выставку «Татарстан в истории блокадного города-героя Ленинграда».

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

«Это одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Беспримерный героизм солдат. Самоотверженный труд ленинградцев на предприятиях и заводах, мужество и стойкость жителей города-героя позволили зимой 1943 года прорвать вражескую блокаду, а год спустя — развернуть мощное наступление, сломившее гитлеровскую оборону», — сказал Минниханов на встрече с ветеранами.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Он подчеркнул, что цена Победы была высока — более миллиона женщин, стариков и детей блокадного города стали жертвами голода и холода.

Президент РТ отметил, что в разгром фашистов под Ленинградом свой вклад внесла и наша республика. В боях принимали участие сотни тысяч уроженцев и жителей Татарстана, в результате более 45 тыс. погибли, 17 человек получили звание Героя Советского Союза и еще двое стали полными кавалерами ордена Славы. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

«В рамках беспрецедентной по масштабам эвакуации советская Татария как родных приняла тысячи ленинградцев. Десятки предприятий и заводов развернули работу по обеспечению фронта всем необходимым. Это поистине предприятия трудовой доблести», — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что ветераны являются вдохновляющим примером беззаветного служения Родине, и сегодня в условиях спецоперации славные традиции героев достойно продолжает ВС России.

Председатель казанской общественной организации «Ветераны Великой Отечественной войны — жители блокадного города-героя Ленинграда» Альберт Комяков прочел собственное стихотворение, посвященное жизни в блокадном Ленинграде и дальнейшей эвакуации.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В завершение Минниханов вручил республиканские госнаграды ветеранам и представителям общественной организации — медали «100-летие образования ТАССР» и благодарности Президента РТ.