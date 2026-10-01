Минниханов встретился с ветеранами государственной службы Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами государственной службы республики. Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, прошло в Центре уникального мастерства, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лидер Татарстана поблагодарил ветеранов за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие республики.

«Мы с большим уважением относимся к старшему поколению. Своим трудом вы внесли огромный вклад развитие Татарстана. Сегодня вы продолжаете вдохновлять нас примером искреннего служения людям», – сказал Раис Татарстана.

Минниханов отметил, что за достижениями республики стоят конкретные люди. В их числе он назвал первого Президента Татарстана, Государственного Советника республики, Героя Труда России Минтимера Шаймиева, которому в следующем году исполнится 90 лет. Он напомнил, что 2027 год в республике объявлен Годом имени Минтимера Шаймиева.

Руководитель республики также рассказал о текущей работе Татарстана. Несмотря на сложности, республика сохраняет устойчивость экономики, реализует проекты, направленные на повышение качества жизни, и принимает крупные международные мероприятия.

Одним из таких проектов Минниханов назвал новый Центр уникального мастерства. По его словам, главная задача центра заключается в сохранении и развитии традиционных ремесел, а также обучении юных мастеров.

«Уважаемые ветераны! Мы всегда рады встрече с вами. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа!» – добавил Раис Татарстана.

В завершение встречи Минниханов вручил ветеранам государственные награды за многолетний плодотворный труд и существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.