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Общество
25 декабря 2022  12:06

Рустам Минниханов оценил выступления участников республиканской елки — видео

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками республиканской елки — победителями чемпионатов и международных соревнований.

Ребята рассказали руководителю РТ о своих достижениях, а один из них — 9-летий Андрей — показал мастерство брейк-данса. Мальчик является чемпионом России по данной дисциплине. Также перед участниками выступил 14-летний Роман Балеев, который вместе со всеми исполнил знаменитую песню «Туган як».

Видео: пресс-служба Президента Татарстана

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