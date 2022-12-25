Рустам Минниханов оценил выступления участников республиканской елки — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками республиканской елки — победителями чемпионатов и международных соревнований.

Ребята рассказали руководителю РТ о своих достижениях, а один из них — 9-летий Андрей — показал мастерство брейк-данса. Мальчик является чемпионом России по данной дисциплине. Также перед участниками выступил 14-летний Роман Балеев, который вместе со всеми исполнил знаменитую песню «Туган як».

Видео: пресс-служба Президента Татарстана