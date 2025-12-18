Фото: канал МАХ Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана». Соответствующий пост он выложил в своем канале МАХ.

В ходе встречи, ветераны представили свои проекты, темы которых разнились – от поддержки ветеранов СВО до военно-патриотического воспитания молодого поколения. «Каждая инициатива – продуманное предложение, заслуживающее самого пристального внимания», – отмечает Раис РТ.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на тему трудоустройства ветеранов и отметил важность помощи бойцам в возвращении к мирной жизни. «Опыт, жизненная дисциплина и надежность наших героев являются ценным активом для каждой сферы деятельности», – пишет Раис РТ на татарском.