Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками федеральной программы «Школа мэров». В Казани с 28 по 31 мая будет проходить образовательный модуль «Хозяйственная деятельность и развитие территорий», в рамках которого слушатели посетят объекты инфраструктуры республики, расположенные в ее столице и Иннополисе.

Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва разработана и реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС совместно с администрацией Президента России Владимира Путина. В рамках учебного года 2023/2024 отобран 161 участник программы, сформировано 2 потока слушателей. На первом обучается 80 человек практически из всех субъектов РФ.

Фото: rais.tatarstan.ru

Приветствуя слушателей, Рустам Минниханов вкратце рассказал о Татарстане и о его экономике, основой которой является нефтедобыча и нефтепереработка, обозначил ряд ключевых промышленных предприятий. Раис РТ напомнил, что в 2023 году в республике было введено 3,4 млн кв. метров жилья, серьезные финансовые средства вкладываются в транспортную инфраструктуру, реализуется «Наш двор».

«Мы очень внимательно относимся к вопросам местного самоуправления. У нас 43 муниципалитета и два городских округа, а также 911 поселений», — сказал Минниханов.

Также первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ — начальник Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов прочитал участникам «Школы мэров» лекцию об административно-территориальном устройстве, реализации республиканских программ и работе органов местного самоуправления республики. Он также отметил особую роль муниципалитетов как самого близкого к жителям уровня власти.

Фото: rais.tatarstan.ru

В мероприятии также принял участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.

В ходе образовательного модуля планируется организовать лекции от представителей Правительства РТ, министерств и ведомств, а также практические занятия, мастер-классы и диалоги.