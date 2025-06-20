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Политика 20 июня 2025 12:08

Минниханов встретился с сыном короля Бахрейна

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Минниханов встретился с сыном короля Бахрейна
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с шейхом Нассером ибн Хамад Аль Халифа, который является сыном короля Бахрейна.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова, сын короля Бахрейна передал Минниханову теплые слова приветствия от своего отца. Также стороны в очередной раз подтвердили намерения усилить работу по увеличению товарооборота.

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Бахрейном увеличился на 7% и составил 483 тысячи долларов.

#ПМЭФ #Рустам Минниханов #сотрудничество
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